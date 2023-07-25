怡客咖啡「生日慶優惠」來了！連９天限定飲品買一送一、身份證對中１碼「專屬拉花咖啡＋蛋糕」免費吃

台灣在地連鎖「ikari怡客咖啡」迎來29週年，為回饋顧客支持，首波優惠將自7/29起開跑，祭出期間限定飲品買一送一的優惠，而第二波好康則是身分證對對碰，只要於指定門市出示對中號碼的證件，就能免費兌換一份蛋糕及咖啡組合。更多活動內容快跟著udn小編一起看下去吧！

圖／怡客咖啡提供

「ikari怡客咖啡」29歲生日慶推出多樣活動與顧客同歡，第一波將於7/29至8/6連續九天登場，活動期間可享期間限定無酒精飲品「綠茶Mojito氣泡飲、Mojito氣泡咖啡」買一送一，夏天喝清涼又消暑。此外，7/29至8/29還有單筆消費或儲值2,000元，免費贈好禮活動。

圖／怡客咖啡提供

而第二波優惠則將於8/16起至8/29推出身分證對號好康，凡於活動期間至ikari四號公園門市，出示民國出生年份含有一個數字「9」的身分證，即能免費兌換「專屬拉花咖啡生日組」，內含超可愛專屬拉花咖啡乙杯及切片蛋糕乙塊，限量500份，記得跟著怡客一起慶生吃蛋糕。

圖／怡客咖啡提供

怡客生日慶｜飲品買一送一

活動日期：2023/7/29～2023/8/6

活動內容：綠茶Mojito氣泡飲、Mojito氣泡咖啡買一送一

怡客生日慶｜消費/儲值優惠

活動日期：2023/7/29～2023/8/29

活動內容：單筆消費/儲值(限門市現場儲值)2,000(含)以上，即送「不畏懼禮品組」，內含即溶咖啡乙盒(兩種風味任選)、現烤比利時焦糖風味吐司兌換券乙份

怡客生日慶｜身份證對對碰

活動日期：2023/8/16～2023/8/29

活動辦法：民國出生年份其中一個數字含「9」，至怡客咖啡四號公園門市出示身分證，可免費兌換「專屬拉花咖啡生日快樂組」，內含生日快樂拉花機咖啡乙杯及95元切片蛋糕乙份

【優惠活動相關辦法以怡客咖啡公告為主】

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