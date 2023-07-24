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全家新口味霜淇淋曝光！網傳酸甜滋味將接檔，網友最愛是「這款」，還有買一送一要把握

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／全家便利商店提供
圖／全家便利商店提供

全家便利商店「木瓜牛奶霜淇淋」超熱賣，同時掀起討論及打卡熱潮。近日開始有網友分享下一檔霜淇淋口味，據透露接檔的將是「莓果霜淇淋」，酸甜又冰涼確實很適合夏天。不過，全家霜淇淋推出了種種新奇又豐富口味，最被網友讚道且吃不膩的還是「巧克力草莓霜淇淋」。

此為示意圖，非本次新品照。圖／全家便利商店提供
此為示意圖，非本次新品照。圖／全家便利商店提供

網傳全家的新一檔霜淇淋為「莓果口味」，並預計自8/4起開賣，已經引起不少網友的期待。全家霜淇淋每每推出引發熱議，話題聯名也是一波接一波，創新口味也層出不窮，但其中最受網友喜歡的口味則是「巧克力草莓霜淇淋」，不僅顏值高，也能一次吃得到巧克力、草莓兩種經典口味，但有網友分享這種不敗組合「可遇不可求」，只要一有網友打卡分享，就會吸引許多人一致詢問是哪間門市。

此外，即日起至9/5，全家便利商店推出「夏日fun玩樂」好康，凡於活動期間憑FamiPort票券購買熱單品美式（中杯）或霜淇淋，即享買一送一優惠。

全家「巧克力＋草莓霜淇淋」受到廣大網友喜愛。圖／全家便利商店提供
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