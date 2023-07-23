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秘方曝光！夏日「檸檬汁」加一物更好喝　網友不藏私、比例全都報你知

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／摘自我愛全聯-好物老實説臉書社團(網友葉紀康)
圖／摘自我愛全聯-好物老實説臉書社團(網友葉紀康)

網友大方不藏私！近日，有網友在「我愛全聯-好物老實説」臉書社團分享一款夏日必喝聖品，簡單自製又好喝，據說也是高人氣網購商家的獨門秘方，有喝過的網友也表示「夏天來一杯真的很棒」、「檸檬汁這樣夏天喝，感覺很清爽欸」，令不少人躍躍欲試。

有網友分享一款夏季特調飲品「煉乳檸檬汁」，原PO表示「作法超簡單，檸檬榨汁、加上煉乳充分混合，加入冰塊跟水就完成了」，比例是檸檬汁一湯匙及煉乳一湯匙，喜歡檸檬香的人也能加一些檸檬皮更對味。而此一分享發布後，就有網友回應「這樣真的超好喝，不酸又香」、「天氣熱，酸酸甜甜一定要」。

圖／摘自我愛全聯-好物老實説臉書社團(網友葉紀康)
圖／摘自我愛全聯-好物老實説臉書社團(網友葉紀康)

原PO也透露，喝起來的風味有點像可爾必思，但甜度更剛好。此外，也因為自製這杯「煉乳檸檬汁」的原料簡單、容易取得，也有不少人準備嘗試，客製化一杯專屬於自己的夏日消暑飲品。

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