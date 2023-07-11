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草莓控消暑必吃！好市多新品「草莓布朗尼甜筒」顏值超高，網跟風掀買氣
好市多新品報報！大熱天就想吃冰消消暑，除了冰淇淋、冰棒等選擇外，甜筒也是許多人的吃冰首選。好市多這款「雀巢草莓風味布朗尼甜筒」光是包裝就好吸睛，草莓粉和巧克力的撞色搭配誘人食欲。部落客一分享，就吸引不少人留言「又有新品了！」、「這很值得囤貨耶」、「好想吃吃看」。
好市多「雀巢草莓風味布朗尼甜筒」新款冰品上架，部落客Andy料分享，甜筒中下層的草莓冰淇淋搭配布朗尼蛋糕口感對味，但上層吃起來不夠紮實，不過也推薦給想嘗鮮的朋友。而這款「草莓風味布朗尼甜筒」一盒299元，內有8入甜筒，平均一個約38元。
許多網友看到分享，紛紛表示「感覺很草莓」、「會想試試看，應該很濃郁」，看出這款甜筒的高顏值吸引不少人。不論是草莓控還是巧克力控，這款甜筒都能一次滿足兩種願望。
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