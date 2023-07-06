書店裡吃文青豆花！超夯「芋艿川」快閃南港蔦屋，「雲上花＋插畫限定杯」超好拍，打卡還能免費加大
在書店裡吃豆花！爆紅文青風豆花店「芋艿川」快閃南港蔦屋，除了帶著招牌豆花「雲上花」進駐外，還有知名插畫家「聯名限定杯」，好吃又好拍，原來吃豆花也能這麼享受。此外，還有食品、雜貨的限定優惠及蔦屋書店限定禮盒，週末就來吹冷氣、逛書店兼吃豆花。
書店打卡文青豆花！「芋艿川」於即日起至7/31快閃進駐南港蔦屋，經典必吃「雲上花」內有紅豆、花生、手工芋園等可口配料，淋上日本手抄黑糖，香氣十足。快閃期間打卡還能「免費加大」，讓你一次吃過癮。而除了必點豆花外，另有包子、果乾及雜貨可以選購，準備假日逛起來。
芋艿川｜快閃店資訊
地址：台北市南港區忠孝東路七段369號2F(TSUTAYA BOOKSTORE 南港店)
營業時間：12:00-20:00
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