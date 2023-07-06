書店裡吃文青豆花！超夯「芋艿川」快閃南港蔦屋，「雲上花＋插畫限定杯」超好拍，打卡還能免費加大

暑假到了，當然就要開始追動漫啦！名偵探柯南最新的電影「黑鐵的魚影」在7/6上映，期間限定的主題咖啡廳提前在三創生活園區開跑，用餐不只可以把電影中出現的角色小卡、劇照寫真帶走，還有許多週邊等著粉絲們，快衝一波搶吃搶購！

2023-07-05 13:00