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「白爛貓」第一家實體店進駐板橋！5大店鋪亮點1次看，開幕再抽一番賞

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／白爛貓雜貨舖提供
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喜歡「白爛貓」的讀者真的有福啦！實體店「白爛貓雜貨舖Lan Lan Cat Shop」，7月7日正式將在板橋開幕啦！店內外超萌裝潢設計與周邊新品，甚至還有甜點美食可吃，開幕活動像是刮刮樂、一番賞統統都有。UDN小編特地為此整理5大亮點懶人包，一起來看看！

圖／白爛貓雜貨舖提供
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ㄧ、實體店進駐板橋雙北人有福

講座落板橋車站對面，「白爛貓雜貨舖Lan Lan Cat Shop」占地高達40坪，而且確定租期１年，店內全新品項真的逛不完。

圖／白爛貓雜貨舖提供
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二、限定超夯爛爛新品搶先發售

舉凡像是「白爛貓垃圾桶衛生紙娃娃」（890元）兼具垃圾桶和衛生紙功能，方便又可愛；其他還有「白爛貓大頭娃娃托特包」（690元）、「白爛貓頭套」（590元）、「白爛貓絨毛室內拖鞋」（490元）等都是熱門新品。

圖／白爛貓雜貨舖提供
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三、吃得到白爛貓雞蛋糕與霜淇淋

周邊商品買到手軟外，還有像是多款汽水飲料（39元～79元）可以喝，不僅如此，另有白爛貓造型雞蛋糕（99元，含飲品119元）和霜淇淋（59元）可選擇，逛完吃一下多愜意。

圖／白爛貓雜貨舖提供
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四、開幕刮刮樂、一番賞等大獎等你拿

7月7日當日開幕享有各種好康活動，像是單筆消費不限金額可獲得刮刮樂刮刮卡（數量有限，送完為止），獎品包括小禮物、霜淇淋、雞蛋糕和飲料等，更狂的是另有「白爛貓一番賞」活動，每抽320元，有多款獎品像是抱枕、行李箱、浴巾與懶骨頭等超讚。

圖／白爛貓雜貨舖提供
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五、滿額送公仔與打卡免費拿便利貼

只要消費滿987元即可獲得隨機贈送的「白爛貓糖果公仔」（共７色）；消費滿1,974元贈２隻、2,961元贈３隻，贈品數量有限；同時，打卡或留下評論，出示手機畫面即可獲得黃綠貼紙１包或白爛貓造型便利貼（每人每部手機帳號限參加１次）喔！

圖／白爛貓雜貨舖提供
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