「名偵探柯南：黑鐵的魚影」期間限定咖啡廳三創園區開跑 首週再送限量紀念海報別錯過

暑假到了，當然就要開始追動漫啦！名偵探柯南最新的電影「黑鐵的魚影」在7/6上映，期間限定的主題咖啡廳提前在三創生活園區開跑，用餐不只可以把電影中出現的角色小卡、劇照寫真帶走，還有許多週邊等著粉絲們，快衝一波搶吃搶購！

圖／MyAnime Café臉書

圖／MyAnime Café臉書

這次「名偵探柯南：黑鐵的魚影」期間限定主題咖啡㕔從6/30起持續到8/10，推出了主餐、飲品、甜點、聖代等等餐點，分別對應寫真卡、限定杯墊、角色小卡及限定書籤卡等特典，只要點餐即可獲得，餐點內容豐富，像是柯南的「美式漢堡佐好食炸物拼盤」、小哀的「花生藍莓厚片佐水果優格拼盤」、赤井「經典美式貝果佐鄉村風沙拉」、安室「招牌三明治佐胡麻蔬菜沙拉」以及黑衣人組織「暗影躍動黑色米花咖哩」，在電影劇照圍繞的咖啡廳中，就像是跟角色們一起吃飯，無論是看完電影或是先來預習，氣氛感都十足～

圖／MyAnime Café臉書

圖／MyAnime Café臉書

吃完飯、拍完照先別閃人，外頭的商店還有許多這次電影的週邊等著大家把它們帶回去，除了用餐時可以拿到的特典之外，購買週邊還有滿額禮可以帶走，精打細算的粉絲們千萬別漏掉！

名偵探柯南：黑鐵的魚影 期間限定主題咖啡㕔

6/30(五)～8/10(四)

營業時間：11：00～21：30，國定假日前夕至22：00

三創生活園區(台北市中正區市民大道三段2號)7樓

贈送特典內容：

主餐：寫真卡，購買1份主餐即贈送對應的寫真卡，共5款

飲品：限定杯墊，內用/外帶任一角色飲品，隨機贈送1張，共18款

甜點：角色小卡，購買甜點贈送1張對應的角色卡，共5款

聖代：限定書籤卡，購買聖代贈送1張對應的書籤卡，共4款

首週滿額禮：

6/30～7/6，外帶或內用餐飲、商品單筆消費滿1000元，送A3紀念海報1張

消費滿額贈：

6/30～7/20，外帶或內用餐飲、商品單筆消費滿500元，送精選劇照寫真，一共10款

7/21～8/10，外帶或內用餐飲、商品單筆消費滿500元，送A6圖卡，一共7款

圖／MyAnime Café臉書

圖／MyAnime Café臉書

延伸閱讀：

．壽司郎兩新店將開幕！試營運推「現折40、送限定資料夾」雙重優惠，簡單「一招」即享好康

．還「怪好喝」的！陸星巴克「冰鎮濃縮」推２新口味，番茄、羅勒統統加進去，網評：很夏天可以衝