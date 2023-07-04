還「怪好喝」的！陸星巴克「冰震濃縮」推２新口味，番茄、羅勒統統加進去，網評：很夏天可以衝

星巴克的獵奇組合！連鎖咖啡星巴克受到全球各地人們的喜愛，時常推出季節限定新飲品，不同國家也會推出在地特色商品。而大陸星巴克更上市兩款新口味濃縮咖啡，竟然把番茄及羅勒統統加進去！滋味想像起來令人皺起眉頭，但卻又好奇會是一個什麼樣的碰撞。

圖／星巴克中國官方微博

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大陸星巴克自今(4)日起推出兩款新品「冰震濃縮ISE(Iced Shaken Espresso)」，分別是番茄迷迭香風味ISE及羅勒橘光風情ISE，「番茄迷迭香風味ISE」喝得到番茄與迷迭香香氣，味道格外清爽；而「羅勒橘光風情ISE」則加入香橘果醬，除了柑橘香外，羅勒讓尾韻更加冰涼爽口。大陸星巴克也藉著本次新品上市，邀請顧客「大膽嘗試，就有故事」，嘗鮮感受番茄、羅勒與咖啡的奇妙組合，打開味蕾的新世界大門。

此外，有不少大陸網友第一時間嘗鮮分享，表示「羅勒＋柑橘＋咖啡，很夏天很奇妙的feel，可以衝」、「今天喝了柑橘的，還怪好喝的！」。

圖／星巴克中國官方微博

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