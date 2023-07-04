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壽司郎兩新店將開幕！試營運推「現折40、送限定資料夾」雙重優惠，簡單「一招」即享好康

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／壽司郎提供
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基隆人、桃園人揪吃！壽司郎基隆站前店及楊梅中山店將於下週正式營運，為慶開幕特別推出「按讚壽司郎FB」優惠活動，還有獨家限定款紀念資料夾，實用必收。另有限定美味「鮪魚極上赤身」更是非吃不可，粉絲們手刀先預約。

圖／壽司郎提供
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壽司郎基隆站前店及楊梅中山店即將開幕，並同步推出開幕優惠活動。壽司郎基隆站前店將於7/10起試營運，自7/10至7/16，凡於結帳時出示按讚壽司郎FB畫面，現折40元；單筆消費滿300元以上(含)，加贈開幕紀念限定款資料夾一個，雙重好康領起來！而壽司郎楊梅中山店則於7/11至7/17⁣推出相同優惠。此外，兩店同時上架限定商品「鮪魚極上赤身」，40元⁣就能吃到鮮美鮪魚，壽司控可別錯過了。

圖／台灣壽司郎粉絲頁
圖／台灣壽司郎粉絲頁

圖／壽司郎提供
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壽司郎｜基隆站前店

試營運：7/10

地址：基隆市仁愛區港西街5號3樓⁣

營業時間：⁣7/10-7/16⁣ 12:00-21:00、7/17起⁣ 11:00-22:00

壽司郎｜楊梅中山店

試營運：7/11

地址：桃園市楊梅區中山北路一段202號、206號⁣⁣

營業時間：⁣7/11-7/17⁣ 12:00-21:00、7/18起⁣⁣ 11:00-22:00

開幕優惠活動資訊

優惠期間：基隆站前店7/10-7/16、楊梅中山店7/11-7/17

優惠內容：凡於活動期間至店消費並於結帳時出示「按讚壽司郎FB」畫面，可享現折40元及單筆消費滿300元以上(含)，再送開幕紀念限定款資料夾一個等雙重優惠。(單筆消費滿600元可得2個，以此類推，送完為止) ⁣

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