全品項買一送一！「春陽茶事」台北大安店改裝回歸　門市限定、限時8小時買一送一開喝

店面改裝慶開幕！人氣連鎖手搖品牌「春陽茶事」台北大安店以新面貌強勢回歸，將於6/28正式營運，並同步推出慶開幕優惠「全品項買一送一」，一日好康限時限定開跑。東區的朋友準備搶先喝一波！

圖／春陽茶事粉絲頁

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手搖品牌「春陽茶事」台北大安店改裝新開幕，將自6/28起以質感店型全新回歸，並於當日(28)推出大安店限定「全品項買一送一」開幕優惠，活動自中午12點起至晚上8點止，依現場排隊依序點單製作，一人限購一組優惠品項，且限同品項、冰塊及甜度，各飲品數量有限、售完為止，活動規則以店家公告為主。

此外，除了排隊搶購手搖買一送一外，「春陽茶事」台北大安店也透過店內裝潢及陳列，重新詮釋茶飲時尚，店家邀請舊雨新知邊喝好茶邊尋找新店面的改裝小細節。

圖／春陽茶事粉絲頁

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春陽茶事｜台北大安店

地址：台北市大安區大安路一段42號

慶開幕優惠：6/28 12:00-20:00 全品項買一送一

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