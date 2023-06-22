「WA!BAKERY」過生日！幸福呈獻三款新品飄濃郁黑糖甜香 這夏染成琥珀色
由古娃娃創立的麵包和蛋糕烘焙品牌「WA!BAKERY」一歲囉！為了慶祝一週年，這回推出以黑糖作為新品主題融入麵包中，推出了黑糖奶霜捲、黑糖QQ奶酥包及黑糖麻糬丹麥吐司，把這個夏天染上了幸福又滿足的琥珀色，黑糖系列僅在快閃店販售，快趁假期時去一趟～
有別於夏日常見的清涼感，「WA!BAKERY」這回改用濃郁的黑糖推出新品：讓慢火熬煮的黑糖和牛奶融合成卡士達醬，擠進「黑糖奶霜捲」裡，入口有黑糖鮮奶的香甜；或是在香濃奶酥裡加了Q彈的黑糖麻糬，外表做成「WA!BAKERY」LOGO的形狀，讓「黑糖QQ奶酥包」成為最具品牌代表性的產品；最後則是同樣加入了麻糬的黑糖麻糬丹麥吐司，外皮解凍就能吃，可以享受鬆軟麵包和QQ口感，回烤後外皮變得酥脆更散發奶油香，吃起來更有層次感，推薦大家試試看！
提醒各位麵包控們，這次黑糖系列僅在快閃店販售，消費滿500元再送便利貼，快趁這次連假衝一波，跟「WA!BAKERY」一起慶祝生日～
WA!BAKERY快閃店
捷運中山站B1(4號出口地下街)
即日起至 6/30 止
平日8：30～21：00
假日11：00～22：00
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