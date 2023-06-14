巧克力控暴走！甜甜圈品牌「Krispy Kreme」打造「巧克力嘉年華」　集結3大巧克力品牌強檔出擊

巧克力控吃了沒？來自美國的超夯甜甜圈品牌「Krispy Kreme」於六月推出「巧克力嘉年華」系列甜甜圈，特別選用Hershey’s、KitKat、OREO等三大巧克力知名品牌，濃郁超經典。即日起至7/2還有好康抽獎活動，符合活動條件現場即抽，有機會抽中原味糖霜甜甜圈體驗券、買6送6歡聚兌換券等多樣好禮。

圖／Krispy Kreme Taiwan官網

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「Krispy Kreme」推出巧克力嘉年華，包含「賀！喜時」、「嗑！凱特」及「喔！力歐」三款新品甜甜圈。「賀！喜時」使用Hershey’s巧克力淋面並撒上Hershey‘s招牌水滴巧克力迷你版，讓人愛不釋口；「嗑！凱特」直接在白巧克力淋面甜甜圈上放上KitKat巧克力棒，一口咬下吃得到濃郁巧克力卡士達內餡；而「喔！力歐」則以OREO餅乾搭配特級深黑苦甜巧克力，好吃到一口接一口。

圖／Krispy Kreme Taiwan官網

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此外，即日起至7/2，凡購買任意6入或12入盒販（需內含一個巧克力嘉年華甜甜圈），即可現場參加抽獎乙次，有機會抽中Hershey‘s好時巧酥可可風味片、原味糖霜甜甜圈體驗券等多種好康。現在購買「巧克力嘉年華禮盒」也有6入295元(原價315元)、12入475元(原價585元)的優惠價；另有「巧克力嘉年華套餐」可選，只要購買巧克力嘉年華甜甜圈/禮盒，加購任一大杯飲品現折15元。

圖／Krispy Kreme Taiwan粉絲頁

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