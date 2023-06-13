天天有優惠！星巴克「6月外送總整理」：星沁爽優惠價、星冰樂買1送1、經典飲品兩杯199元

星巴克6月外送優惠！人氣連鎖品牌星巴克時常與外送平台合作，攜手推出檔檔優惠。本月除了新品嘗鮮優惠外，另有網友最愛的好友分享買一送一，其中更難得包含超人氣「巧克力可可碎片星冰樂」，仔細算下來一星期7天統統有優惠，快跟著udn小編一起做筆記吧！

⬤ foodpanda 新品嘗鮮價

即日起至6/20，活動期間全日於foodpanda外送平台購買新品「特大杯芒果火龍果檸檬風味星沁爽」或「特大杯芒果火龍果椰奶風味星沁爽」可享優惠價。特大杯芒果火龍果檸檬風味星沁爽99元(原價115元)、特大杯芒果火龍果椰奶風味星沁爽105元(原價125元)。

芒果火龍果檸檬風味星沁爽、芒果火龍果椰奶風味星沁爽。圖／星巴克官網

⬤ foodomo 好友分享

即日起至6/20的每週三至五及6/17補班日，活動期間全日於foodomo外送平台購買特大杯冰熱/風味一致的「那堤」或「美式」或「巧克力可可碎片星冰樂」，可享買一送一。

圖／星巴克咖啡同好會粉絲頁

⬤ foodomo 199雙杯組

即日起至6/27的每週六至二，活動期間全日於foodomo外送平台購買兩杯大杯冰熱/風味一致的「焦糖瑪奇朵」或「醇濃抹茶那堤」，即享兩杯199元優惠。

焦糖瑪奇朵、醇濃抹茶那堤。圖／星巴克官網

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