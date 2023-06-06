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這杯太可愛！「歇腳亭 x Dalla」合推2款超萌飲料杯　滿額再送「療癒鑰匙圈」要收藏

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／Sharetea歇腳亭提供
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這杯太可愛！連鎖手搖飲品牌「Sharetea歇腳亭」跨界合作攜手台灣香氛品牌「Dalla」推出2款超萌聯名杯身，以全新插圖為主題，俏皮與繽紛風格一次爆擊少女心，讓你喝手搖不僅消暑又賞心悅目。同步再推滿額贈活動，只要完成活動內容就送超可愛鑰匙圈，手搖控先收藏一波。

圖／Sharetea歇腳亭提供
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圖／Sharetea歇腳亭提供
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人氣手搖飲品牌「Sharetea歇腳亭」攜手香氛品牌「Dalla」跨界推出2款聯名飲料杯，將自6/7起於全台歇腳亭門市開跑，以Dalla全新俏皮圖案與清新畫風妝點，讓手搖杯變身超Q打卡神器。

此外，為因應聯名新杯登場，歇腳亭再推滿額贈活動，6/7起凡至店單筆消費滿150元，並於IG限時動態或FB貼文分享聯名杯照片＋標記歇腳亭及Dalla IG，即贈療癒「Dalla鑰匙圈」乙個，數量有限，送完為止。

圖／Sharetea歇腳亭提供
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