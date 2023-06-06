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今日限定！ 全家好咖日美式、拿鐵「買6送6」 7-ELEVEN特大美「17杯666元」

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／業者提供
圖／業者提供

6/6限定好康！ 每月6日限定的「全家好咖日」來了，不論中杯大杯單品美式、拿鐵統統「買6送6」，自帶杯還可折抵5元，平均計算大杯單品拿鐵，只要55元就能開喝；7-11 APP行動隨時取的涼夏特大杯活動最後一天，特大杯美式17杯、特大杯拿鐵14杯，統統享優惠價666元。

4月21日至4月23日限時3天，使用全盈+PAY支付，即享全家Fami!ce霜淇淋、Let’s Café中杯單品拿鐵買1送1優惠。圖／全家便利商店提供
4月21日至4月23日限時3天，使用全盈+PAY支付，即享全家Fami!ce霜淇淋、Let’s Café中杯單品拿鐵買1送1優惠。圖／全家便利商店提供

6/6今日限定，全家APP單品咖啡買6送6，大杯及中杯美式、還有大杯及中杯拿鐵，不限冰熱，可兌換至今年12/25；同時還有minimore甜點買2送1，極鬆餅買6送3、Let's Café罐裝咖啡買6送6等選擇。

圖／全家便利商店提供
圖／全家便利商店提供

另外，7-11APP行動隨時取「涼夏特大杯」活動今6/6最後一天，特大杯美式17杯、特大杯拿鐵14杯、冰淇淋紅茶15杯、西西里風檸檬氣泡咖啡12杯、西西里風檸檬咖啡12杯，每組任選可享優惠價666元。

7-ELEVEN CITY系列飲品於「OPEN POINT行動隨時取」推出超過20款指定商品長銷案型最低71折起優惠。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN CITY系列飲品於「OPEN POINT行動隨時取」推出超過20款指定商品長銷案型最低71折起優惠。圖／7-ELEVEN提供

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