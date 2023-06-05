恭喜苗栗人！超夯手搖「一沐日」首度進軍苗栗　網友狂敲碗：這裡也要開

一沐日進軍苗栗啦！以「逮丸奶茶」引領手搖風潮的茶飲品牌「一沐日」正式插旗苗栗頭份，讓苗栗朋友可以就近買到紅遍社群的超夯話題手搖。而苗栗頭份店開幕消息一出，就有網友在該貼文下方許願敲碗「三重為何沒有」、

2023-06-05 14:01