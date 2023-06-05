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恭喜苗栗人！超夯手搖「一沐日」首度進軍苗栗 網友狂敲碗：這裡也要開
一沐日進軍苗栗啦！以「逮丸奶茶」引領手搖風潮的茶飲品牌「一沐日」正式插旗苗栗頭份，讓苗栗朋友可以就近買到紅遍社群的超夯話題手搖。而苗栗頭份店開幕消息一出，就有網友在該貼文下方許願敲碗「三重為何沒有」、「拜託新竹市區開一間」，由此看出店家的超高人氣。
「一沐日」苗栗頭份店自今(5)起試營運，該門市為苗栗第一間一沐日，也因此讓不少在地人嗨喊「太棒了」、「買起來」。一沐日除了創意「草仔粿逮丸奶茶」外，配料粉粿也廣受顧客喜愛，還有網友分享消暑解渴點單攻略：油切蕎麥茶、無糖加粉粿，並表示「爆炸好喝」推薦給還沒喝過的朋友。
此外，一沐日的超人氣也能從網友的反應看出，不少粉絲紛紛留言「期待基隆開店」、「什麼時候也在台東開一間」、「坐等土城」等，期待店家快快展店的好消息。
一沐日｜苗栗頭份店
地址：苗栗縣頭份市成功里建國路185號1樓
營業時間：10:00-21:00
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