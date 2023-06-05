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限時4天！日出茶太國際公益日「太極厚茶拿鐵」買一送一 喝奶茶也能助公益
國際公益日！在全球皆設有據點的人氣手搖連鎖品牌「日出茶太」將每年6/6訂為「日出茶太國際公益日」，為邀請大家共同關懷自閉症星兒，即日起至6/8特別推出「The HOPE Drink-太極厚茶拿鐵」買一送一的活動，希望藉此活動讓大家更加關注公益議題，同時回饋給社會。
6/6是「日出茶太國際公益日」，今年特別推出「The HOPE Drink-太極厚茶拿鐵」買一送一，邀請大家關注一同關注並參與公益活動。即日起至6/8連續4天，凡加入日出茶太LINE會員，領券購買一杯「The HOPE Drink-太極厚茶拿鐵」，即享買一送一，期望透過品牌活動讓更多人關注自閉症星兒的公益議題。
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