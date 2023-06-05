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超商不只霜淇淋！小美「3款新質感聖代」悄上市 楓糖肉桂捲、葡萄冰沙統統神還原
夏天吃聖代！創立超過70餘年的國民品牌「小美冰淇淋」除了各式經典冰棒及杯裝冰淇淋外，今夏更推出現代新口味聖代，包含楓糖肉桂捲風味聖代、牛奶可可聖代及小美Plus葡萄冰沙聖代等三款新品，不論是喜歡濃郁甜味還是清爽果香的朋友都能滿足。
小美冰淇淋今年度特別推出「新質感聖代系列」，像是於全家便利商店及OK超商販售的「楓糖肉桂捲風味聖代」、「牛奶可可聖代」，「楓糖肉桂捲風味聖代」完美還原肉桂捲風味，吃得到核桃脆粒與楓糖甜香；「牛奶可可聖代」則是順滑牛奶及香濃巧克力冰淇淋的不敗組合，搭配杏仁粒、巧克力碎片，口感更豐富。
不僅如此，小美冰淇淋也在7-ELEVEN獨賣「小美Plus葡萄冰沙聖代」，底層為清爽香甜的葡萄果沙，上層則有葡萄果醬及絲滑起司冰淇淋，另加入綠茶凍、QQ小粉圓，不僅層次多樣好吃又好拍，今夏就吃聖代消消暑啦！
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