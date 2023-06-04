髒髒系列重出江湖！全家「巧克力髒髒包」掀熱議　團購等不及還有「髒髒捲」解饞

髒髒包重出江湖！不少網友會在超商新品資訊社團分享新訊，近日就有一名網友分享一款外表黑嚕嚕的「髒髒包」，並大讚「太好吃了啦」，吸引眾人目光並引發討論，也有其他吃過的網友表示「這個烤過很好吃」、「很喜歡這

2023-06-04 15:30