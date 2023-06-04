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髒髒系列重出江湖！全家「巧克力髒髒包」掀熱議 團購等不及還有「髒髒捲」解饞
髒髒包重出江湖！不少網友會在超商新品資訊社團分享新訊，近日就有一名網友分享一款外表黑嚕嚕的「髒髒包」，並大讚「太好吃了啦」，吸引眾人目光並引發討論，也有其他吃過的網友表示「這個烤過很好吃」、「很喜歡這個，冷凍庫常備」，看出該款髒髒包是不少內行人的心頭好及超商隱藏版美食。
有網友分享跟著全家店長群組團購的一款人氣「髒髒包」，也有網友同樣買到透露「好像是高雄的知名烘焙店在全家的團購」。原PO貼出髒髒包加熱後的照片，雖然外型一團黑，有人笑稱「松露黑」，但口感與滋味驚為天人，原PO表示「裡面巧克力烤到化開還是很好吃！而且外面酥酥脆脆的，吃起來很像酥皮」，讓其他網友心動想購入。
值得一提的是，在貼文下方有網友表示這款髒髒包是「團購商品」，通常門市並無現貨，不過從原PO貼出的照片能看出這款髒髒包出自「奧瑪烘焙」，該烘焙坊在高雄設有據點，高雄人可以衝一波門市搶購。而外縣市想現買現吃、解嘴饞的朋友，也有人推薦全家「香濃髒髒捲」，搭配飲料只要59元，當作下午茶也很超值。
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