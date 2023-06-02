連10天喝好喝滿！CoCo都可再插旗「珍奶買一送一」　百香雙響炮也有第2杯半價

探訪石門水庫的山水風情，從阿姆坪碼頭登上遊船，航行在被稱為「內庫」的上遊水庫集水區，以不同角度欣賞這一方山水，可造訪因偶像劇聲名鵲起的「薑母島」，薑母島其實是突出水面的半島，「島」上有許多人家，還有親近水岸的環湖步道。

2023-05-25 09:00