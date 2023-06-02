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連10天喝好喝滿！CoCo都可再插旗「珍奶買一送一」　百香雙響炮也有第2杯半價

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／CoCo都可提供
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桃園人爽喝！人氣連鎖手搖品牌CoCo都可再度插旗桃園觀音，店址靠近甘泉寺，讓假日到寺廟拜拜的朋友也能輕鬆來上一杯冰涼飲料。而為歡慶開幕，CoCo都可觀音甘泉店推出一連10天的好康優惠，包含經典珍奶買一送一、超夯百香雙響炮第二杯半價等，一整個六月上旬都能喝好喝滿。

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圖／CoCo都可粉絲頁
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CoCo都可再度插旗桃園觀音，6/1至6/3推出台灣人最愛的「珍珠奶茶買一送一」，6/4至6/10則推出超人氣招牌「百香雙響炮第二杯半價」的優惠好康，讓在地人能夠一同共襄盛舉。以後不論是平日、假日，只要有到甘泉寺參拜都能就近買到一杯消暑手搖，方便又解渴。

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圖／CoCo都可粉絲頁
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CoCo都可｜觀音甘泉店

優惠活動：6/1至6/3「珍奶買一送一、6/4至6/10「百香雙響炮第二杯半價」

地址：桃園市觀音區中山路25號

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