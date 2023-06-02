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最強視覺系！ 大苑子「芒果+火龍果冰沙」仲夏回歸 一週3天限定「小火龍漸層霜淇淋」加79元嚐鮮

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／大苑子提供
圖／大苑子提供

水果控的你不可錯過！ 大苑子視覺系之后「仲夏戀習曲」再度回歸，6/5起一口氣就能嚐到芒果加火龍果的清爽組合，超美漸層色彩搭冰沙口感，還能嚐到新鮮水果果肉超滿足，更開心的是冰淇淋控開買同款「仲夏霜淇淋及百變小火龍霜淇淋」加購價只要79元！

(左起)百變火龍果冰沙、仲夏戀習曲、火龍果翡翠。圖／大苑子提供
(左起)百變火龍果冰沙、仲夏戀習曲、火龍果翡翠。圖／大苑子提供

大苑子最新回歸的超強視覺系手搖，以來自彰化草生栽培的火龍果，6月開賣超吸睛「百變火龍冰沙」100％新鮮現打火龍果冰沙，融合輕甜百香與蘆薈，口感綿密又沁涼；「仲夏戀習曲」芒果加火龍果的漸層色彩冰沙，吃得到新鮮芒果果肉；「火龍果翡翠」以回甘翡翠綠茶與Q彈愛玉超爽口；多種選擇大大滿足同時喜歡火龍果，又喜歡愛文芒果的消費者。

圖／大苑子提供
圖／大苑子提供

百變小火龍霜淇淋。圖／大苑子提供
百變小火龍霜淇淋。圖／大苑子提供

另外，還有冰淇淋控會瘋狂的芒果加火龍果漸層雙色「仲夏霜淇淋」，及100％新鮮火龍果製成「百變小火龍霜淇淋」，原價每支110元，購買任一品項加購價每支79元，6/1起限店限量於每週五六日在大苑子「台北市府夢想店」獨家開賣。

仲夏霜淇淋。圖／大苑子提供
仲夏霜淇淋。圖／大苑子提供

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