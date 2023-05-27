貼文惹議道歉了！ 再睡五分鐘飲料指「南部水質異常」遭網民出征 揪1疑點：為何只部分停賣？

YouTuber滴妹創立的「再睡5分鐘 NAP TEA」飲料店，今稍早在臉書公告宣稱，因南部水質狀況異常，影響所製作飲品風味，高雄義享門市將暫停販售部分品項。公告一出，消息被轉貼到PTT討論版上，引起不少網友納悶，為何水質有問題僅停賣部分品項？

「再睡五分鐘」今早在臉書粉絲團寫到，「因南部水質狀況異常，影響所製作飲品風味，經團隊評估部分飲品並未符合品牌標準，高雄門市暫停販售部分品項」，同時還說「我們會在全品項皆符合品牌標準前，持續堅持僅供應部分品項」。

圖／翻攝再睡5分鐘臉書

該則貼文一出被截圖轉載至PTT討論板，網友po說，「所以最近南部水質到底是怎樣？有沒有八卦？」，接續網友們一連串質疑，「營業用沒淨水器嗎？」、「等於跟南部人開戰」、「歧視南部水嗎」、「水質分南北部」、「出大事啦高調」、「這肯定被出征，公關危機」等。

「再睡五分鐘」飲料店不久後刪文，並重新張貼道歉文，內容表示「先前用詞不當，導致誤會產生，在此致上最深的歉意」、「今後品牌發文會更加謹慎與小心，也會嚴格把關所有飲品風味。」

圖／翻攝再睡5分鐘臉書

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