全款拿下FENDI！年度最強「FENDI x 連鎖手搖」首推聯名特調，銅板價入手高奢品牌掀瘋搶

全款拿下人生第一件FENDI！國際精品大牌「FENDI」攜手大陸連鎖手搖「喜茶」推出聯名，掀起大騷動。自5/19起至6/16，除了在北京設有FENDI匠心藝術展外，喜茶同步帶來「hand in hand茶室」提供限定商品體驗。而在喜茶大陸門市也都同時推出聯名特調飲品「FENDI喜悅黃」，不少人搶著入手，各地也在開賣當日陸續傳出售完的消息。

圖／摘自小紅書@呆呆香芋派

5/19至6/16，FENDI在北京舉辦「hand in hand」匠心藝術展。圖／喜茶官方微博

圖／喜茶官方微博

員工的手都停不下來！堪稱今年度最強聯名的「FENDI X 喜茶」獨家推出「FENDI喜悅黃」特調，清爽冰沙口感一入口是百香果的酸甜，而後是芒果和橙片的果香，酸甜不膩又沁涼。不光是飲品吸引人，整體包裝更是大家搶破頭的亮點，主打喜悅黃紙袋、杯身，上面印有FENDI字樣，一整個質感大升級，高級感爆棚！

「FENDI喜悅黃」特調，售價19元人民幣(台幣約84元)。圖／摘自小紅書@呆呆香芋派

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除此之外，本次聯名也有相關周邊商品，除了杯身、紙袋外，杯套、徽章、杯墊更是瘋搶，重點是統統不用錢！只要購買2杯聯名特調就會送，但數量有限，據網友分享，大部分門市皆已贈送完畢，但特調還會持續供應。而這波聯名也讓許多人直呼「絕了絕了」、「對高級有了新的定義」、「人生中第一件FENDI是喜茶給的」。

圖／摘自小紅書@呆呆香芋派

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