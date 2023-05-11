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家樂福也賣珍奶！ 經典+粉嫩5口味「草莓珍奶、芒果珍奶」門市限定開賣 聯名「傳說對決」人氣週邊夯

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／家樂福提供
圖／家樂福提供

家樂福也賣珍珠奶茶了！為搶攻端午商機，特意找來「Garena傳說對決」跨界推出一系列聯名商品，還有多款人氣周邊，吸引年輕族群目光，同步試賣5款夢幻配色和水果香氣的「珍珠奶茶系」飲品，都獲得超高人氣，未來全台都可以喝到囉！

家樂福inLove Café同步推出三款《傳說對決》聯名設計咖啡杯，將夯角刀鋒寶貝、布萊特、芽芽和堇變成酷帥杯杯，每一款皆限量發售，分為三個期間上市。5月「城市賽專用款」是刀鋒寶貝和布萊特，6月則有「端午節系獨家款」亞連和特爾安娜絲，7月壓軸登場的是射手和輔助的搭配「夏日風格系列」，分別是以芽芽和堇為主角。

圖／家樂福提供、記者黃筱晴／攝影
圖／家樂福提供、記者黃筱晴／攝影

家樂福inLove Café也宣告即將開賣台灣代表珍珠奶茶，共有「經典珍珠奶茶口味、草莓珍珠奶茶、黑糖珍珠奶茶、水蜜桃珍珠奶茶、芒果珍珠奶茶」等5種口味，每杯售價65元。5/14台北三創、5/21台中新時代大魯閣傳說對決城市賽搶先開賣，再送傳說對決限量聯名多功能置物架。

圖／家樂福提供
圖／家樂福提供

5月下旬也預計在年輕人最多的萬華區「家樂福桂林店」搶先開賣，未來陸續在全台家樂福都能喝到「家樂福珍奶」喔！

圖／家樂福提供
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