10元開吃饗食天堂！易遊網線上旅展殺很大「10元搶購」連7天登場　餐飲住宿、肯德基蛋撻統統銅板價

超狂10元放大術！易遊網推出「夏降旅展大補丸」線上旅展，除了全站4折起的超殺優惠外，餐飲及各種票券買一送一應有盡有，而其中最狂最瘋搶的則是「10元好康」，饗食天堂、雙人房住宿券、肯德基蛋撻統統只要10元，超強優惠難怪今日一開賣就銷售一空。不過，此好康活動將一路推至5/31，設好鬧鐘天天開搶。

圖／摘自饗食天堂自助美饌臉書粉專

易遊網線上旅展「夏降旅展大補玩」於今(25)日開跑，特別推出「10元搶購」專區，像是超夯人氣吃到飽「饗食天堂」平日午餐/假日下午茶餐券、肯德基「原味蛋撻兌換券」、F hotel「平日雙人房住宿券」統統下殺10元銅板價，這麼狂的優惠錯過就要哭哭了。

台北君悅凱菲屋平日下午茶買2送1。圖／易遊網臉書

不僅如此，「10元搶購」專區還有台北兒童新樂園、佐登妮絲城堡及義大遊樂世界等入門票，宜蘭親子首選「斑比山丘」門票＋霜淇淋也只要10元，加上日、韓虛擬上網卡等共有9項10元超激省好康。而此超值優惠自即日起至5/31，每日中午12點限量販售，記得先設好提醒，動動手指搶起來！

全台最強歐式城堡。圖／佐登妮絲提供

易遊網線上旅展「夏降旅展大補玩」

圖／易遊網臉書

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