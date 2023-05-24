星冰樂喝起來！星巴克3款超經典星冰樂「兩杯7折」　比第二杯半價還便宜

開喝星冰樂！星巴克時常與各大外送平台攜手推出限定優惠，本次特別針對三款超人氣星冰樂，推出「兩杯7折」優惠，比第二杯半價更優惠，還直接外送到你手超方便。此外，星巴克的「夏日數位體驗」活動也一路推展至6/11，試試手氣買一送一天天喝。

左至右分別為焦糖可可碎片星冰樂、巧克力可可碎片星冰樂、雙果果汁星冰樂。圖／星巴克官網

除了星巴克「夏日數位體驗」有機會獲取買一送一好康外，星巴克近期另與外送平台foodpanda推出「星冰樂兩杯7折」優惠，即日起至6/6，活動期間全日於foodpanda購買兩杯特大杯指定風味星冰樂，可享兩杯七折優惠，包含巧克力可可碎片星冰樂、焦糖可可碎片星冰樂及雙果果汁星冰樂等三款超人氣飲品，讓愛喝星冰樂的你可以一次喝好喝滿。

圖／星巴克咖啡同好會臉書

星巴克 x foodpanda｜星冰樂兩杯7折

活動期間：即日起至6/6

優惠內容：活動期間全日於外送平台foodpanda購買兩杯特大杯指定風味星冰樂，可享兩杯七折優惠，包含巧克力可可碎片星冰樂、焦糖可可碎片星冰樂及雙果果汁星冰樂

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