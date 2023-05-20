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連續爽喝22天！ 星巴克開抽夏日體驗「買一送一」 還有星冰樂+蛋糕甜蜜星意禮

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／星巴克官網
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星巴克買一送一的機會又來了！ 星巴克最新夏日數位體驗自即日起(20日)開抽「買一送一」還有第二杯半價，5/22起兌換，可連續爽喝22天。再把握浪漫520，星巴克推出2組濃情蜜意方案，享受星冰樂、巧克力飲料和蛋糕都有折扣，甜蜜贈禮就選它。

圖／星巴克官網
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星巴克迎夏推出「SAY YES SUMMER!夏日數位體驗」，今起即可開始了解你的每日咖啡運勢，5/20、5/21開始線上抽獎領券，活動自5/22至6/9連續22天，兌換期間為獲券日D+2，最後兌換至6/11(日)止，完成數位體驗遊戲，即可獲得限定的專屬優惠，其中包括國人最愛的「買一送一」、「第二杯半價」等優惠。

本活動優惠不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務、台積電系列門市，以及國道、高鐵站…等特定門市。詳細活動辦法依星巴克網站公告為主。

圖／星巴克官網
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星巴克5/20限定，於「LINE Pay星巴克星意禮」送禮平台，購買大杯摩卡可可碎片星冰樂與咖啡巧克力松露蛋糕組合券、大杯經典巧克力與岩漿巧克力蛋糕組合券，皆可享方案價199元，兌換期間為購買日起至6/6止。

圖／星巴克提供
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冰品控們別錯過520甜蜜好康優惠，包含全家Fami!ce霜淇淋通通享買1送1、OKmart推療癒身心的香草牛奶霜淇淋特價上市，麥當勞與KitKat聯名推出限量「巧克力焦糖冰炫風」也有優惠哦！

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