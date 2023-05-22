芒果控喝不停！歇腳亭「爆粒鮮芒茶凍」限定必喝，七盞茶「楊枝甘露」獨家配料超咕溜

芒果季限定手搖喝起來！正值芒果季，許多手搖飲業者紛紛推出當季新飲品，以下兩家人氣手搖品牌分別推出芒果系列新品，同樣有芒果冰沙、奶蓋芒果飲等季節限定飲品，而「楊枝甘露」也成為芒果季手搖熱門夯品。現在跟著udn小編一起看看這兩間手搖品牌在口感、配料上有什麼獨到之處吧！

圖／歇腳亭提供

⬤ SHARE TEA歇腳亭

芒果季來啦！手搖飲品牌「歇腳亭」應景推出「就J樣 我鮮芒」芒果系列新品，於今(22)日強勢回歸。本次一口氣推出「爆粒鮮芒茶凍」、「楊枝甘露」、「蓋士鮮芒奶酪」等3款季節限定飲品。「爆粒鮮芒茶凍」融合芒果冰沙與甘醇綠茶，加入滑溜綠茶凍及新鮮芒果丁，消暑首推這一杯！

而喜歡豐富口感與配料必點「楊枝甘露」，內含小美冰淇淋、葡萄柚果粒與綠茶凍，港式甜品直接再升級；「蓋士鮮芒奶酪」以鹹香起司奶蓋封頂，搭配底部的手工鮮奶酪及芒果冰沙，滿滿奶香及芒果香，下午茶來一杯剛剛好。

由左至右為楊枝甘露、爆粒鮮芒茶凍、蓋士鮮芒奶酪。圖／歇腳亭提供

⬤ 七盞茶

人氣手搖品牌「七盞茶」也自5/20推出夏季甜蜜款「金芒夏戀」新飲品，像是「楊枝甘露」、「愛文芒果冰沙」及「愛文芒果奶霜」等。七盞茶新推「楊枝甘露」主打獨家配料「椰漿凍」，滑嫩咕溜椰奶味超濃郁，搭配葡萄柚、芒果好清爽；「愛文芒果冰沙」就是當季愛文芒果現打冰沙，滿滿果肉的純粹口感大滿足；而「愛文芒果奶霜」則在沁甜芒果冰沙淋上「2.0升級版芝士奶霜」，口感綿密超療癒。

圖／七盞茶提供

圖／七盞茶提供

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