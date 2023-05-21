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霜淇淋洗版IG！抹茶控口袋名單「竹籃霜淇淋」超吸睛，重茶系「濃茶漂浮」抹度爆表要挑戰

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／京美人甘味屋粉絲頁
圖／京美人甘味屋粉絲頁

抹茶控口袋名單！位於台南中西區的「京美人甘味屋」主打日本配方的天然霜淇淋，有經典牛奶、抹茶、焙茶及綜合等口味，店家會在粉絲頁公告一週的販售口味。其中最受到歡迎的「濃抹茶霜淇淋」更是洗版IG，成為探店必吃的超夯品項。

圖／京美人甘味屋粉絲頁
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圖／京美人甘味屋粉絲頁
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「京美人甘味屋」的超人氣必點「抹茶霜淇淋」，使用全牛奶製成，口味溫和、抹度剛好，屬於一般大眾都能接受的濃度。喜歡濃茶系的朋友，可點「抹茶濃茶漂浮」，因為抹茶濃度超足，搭配牛奶霜淇淋也不會降低抹度，一口絕對滿足抹茶控！

圖／京美人甘味屋粉絲頁
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圖／京美人甘味屋粉絲頁
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此外，店家盛裝霜淇淋的容器也是必拍話題，濃郁霜淇淋搭配小竹籃超可愛，認準小竹籃就對了。甜點控也有限定奶酪⁡、大理石重乳酪蛋糕可以選擇，配上咖啡飲料，下午茶又搞定了。

圖／京美人甘味屋粉絲頁
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京美人甘味屋

地址：台南市中西區中正路271巷11號

營業時間：11:00-19:00（週二、三公休）

京美人甘味屋粉絲頁

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