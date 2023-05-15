潮人打卡新地標！CAFE!N跨界HOKA打造「展示 X 餐飲」新空間 4款限定飲品甜點同步開賣
跨界合作＋1！質感咖啡廳「CAFE!N」與戶外跑鞋專業品牌「HOKA」攜手合作推出CAFE!N民權店主題展策與新品咖啡及甜點，融合都市生活與戶外探險概念。其中，最受到注目的，無非是4款全新飲品與甜點，樣樣經典又可口，快來打卡時尚下午茶。
「CAFE!N X HOKA」跨界合作自5/12彈跳開幕，以「BOUNC!NG ZONE」為主題，展示山系及跑鞋鞋款，模糊展示與餐飲空間的界線。為此，CAFE!N也特別推出4款全新飲品及甜點，包含夏日限定「粉粿蜜柚紅茶冰沙」、營養滿分「胡桃芙雲冠軍拿鐵」、蜷尾家監修的「泰奶花生吐司」及CAFE!N最受歡迎的「焦糖巴斯克乳酪蛋糕」。
不僅如此，CAFE!N全門市於活動期間推出「HOKA FLY HUMAN FLY」限定款咖啡杯套，並將HUMAN位置留白，讓大家可以寫下自己的名字或願望，期望如同HOKA LOGO中的海鷗，自由飛翔，增添品味咖啡的樂趣。
CAFE!N｜HOKA 《BOUNC!NG ZONE》合作計畫
正式展期：2023/5/12～2023/7/9
門市地址：台北市中山區中山北路二段171號（CAFE!N 民權門市）
營業時間：7:30-19:30
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