潮人打卡新地標！CAFE!N跨界HOKA打造「展示 X 餐飲」新空間 4款限定飲品甜點同步開賣

跨界合作＋1！質感咖啡廳「CAFE!N」與戶外跑鞋專業品牌「HOKA」攜手合作推出CAFE!N民權店主題展策與新品咖啡及甜點，融合都市生活與戶外探險概念。其中，最受到注目的，無非是4款全新飲品與甜點，樣樣經典又可口，快來打卡時尚下午茶。

CAFE!N攜手HOKA推出《BOUNC!NG ZONE》合作計畫，並於CAFE!N民權門市進行主題展策。圖／CAFE IN臉書

圖／CAFE IN臉書

「CAFE!N X HOKA」跨界合作自5/12彈跳開幕，以「BOUNC!NG ZONE」為主題，展示山系及跑鞋鞋款，模糊展示與餐飲空間的界線。為此，CAFE!N也特別推出4款全新飲品及甜點，包含夏日限定「粉粿蜜柚紅茶冰沙」、營養滿分「胡桃芙雲冠軍拿鐵」、蜷尾家監修的「泰奶花生吐司」及CAFE!N最受歡迎的「焦糖巴斯克乳酪蛋糕」。

「粉粿蜜柚紅茶冰沙」彈勁黑糖粉粿搭配輕盈無負擔的蜜柚紅茶冰沙，售價(L)135元；「胡桃芙雲冠軍拿鐵」以頂級堅果的胡桃研製，與CAFE!N標誌品項冠軍拿鐵合為一體，售價(L)130元。圖／CAFE IN臉書

「泰奶花生吐司」以淡淡的泰式茶香為麵包風味主體，夾層中抹上濃郁花生醬，創造清爽口感，售價75元。圖／CAFE IN臉書

「焦糖巴斯克乳酪蛋糕」加入手工熬煮焦糖，濃郁不膩，售價120元。圖／CAFE IN臉書

不僅如此，CAFE!N全門市於活動期間推出「HOKA FLY HUMAN FLY」限定款咖啡杯套，並將HUMAN位置留白，讓大家可以寫下自己的名字或願望，期望如同HOKA LOGO中的海鷗，自由飛翔，增添品味咖啡的樂趣。

圖／CAFE IN臉書

圖／CAFE IN臉書

CAFE!N｜HOKA 《BOUNC!NG ZONE》合作計畫

正式展期：2023/5/12～2023/7/9

門市地址：台北市中山區中山北路二段171號（CAFE!N 民權門市）

營業時間：7:30-19:30

延伸閱讀：

．這9天買一送一！星巴克「不敗3飲品」好友分享，全日外送、還有星冰樂

．甜點控必看！CREMIA霜淇淋與Chez Renée插旗板橋大遠百快閃