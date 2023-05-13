甜點控必看！CREMIA霜淇淋與Chez Renée插旗板橋大遠百快閃
板橋甜點集結了！近期拓店的CREMIA霜淇淋與Chez Renée芮妮法式手作甜點厚片推出快閃店，分別現在起至6月7日與2日無論霜淇淋愛好者還是奶酥厚片迷，都不要錯過這個絕佳「吃美食」的機會！
被譽為北海道冰淇淋之神的CREMIA因拓店與獨家新口味，近期再次掀起打卡風潮，現在重新回歸板橋大遠百快閃店！除了提供經典原味、焦糖和綜合口味，這次一樣吃得到獨家全球首次推出的「麝香葡萄」口味，與新鮮覆盆子餅皮吃起來爽口不甜膩，夏日清新感快品嚐吧！
另外，以「奶酥界精品」聞名的Chez Renée芮妮法式手作甜點也加入板橋快閃行列！這是由Le Cordon Bleu法國雙藍帶主廚呂姵瑤所創立的品牌，主要透過網路銷售，並以法式奶酥醬聞名。而且因為太熱門，每每推出快閃店，大量的排隊人潮，就能知道他們的厚片有多厲害了。
CREMIA霜淇淋板橋大遠百快閃即日起至6月7日；而Chez Renée則至6月2日，手刀筆記把時間記起來要衝了。
延伸閱讀：
．冰淇淋之神「CREMIA」進駐2商場！吃得到首推「麝香葡萄」，打卡最全口味就來這
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言