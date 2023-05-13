甜點控必看！CREMIA霜淇淋與Chez Renée插旗板橋大遠百快閃

板橋甜點集結了！近期拓店的CREMIA霜淇淋與Chez Renée芮妮法式手作甜點厚片推出快閃店，分別現在起至6月7日與2日無論霜淇淋愛好者還是奶酥厚片迷，都不要錯過這個絕佳「吃美食」的機會！

圖／Chez Renée提供

被譽為北海道冰淇淋之神的CREMIA因拓店與獨家新口味，近期再次掀起打卡風潮，現在重新回歸板橋大遠百快閃店！除了提供經典原味、焦糖和綜合口味，這次一樣吃得到獨家全球首次推出的「麝香葡萄」口味，與新鮮覆盆子餅皮吃起來爽口不甜膩，夏日清新感快品嚐吧！

圖／CREMIA提供

另外，以「奶酥界精品」聞名的Chez Renée芮妮法式手作甜點也加入板橋快閃行列！這是由Le Cordon Bleu法國雙藍帶主廚呂姵瑤所創立的品牌，主要透過網路銷售，並以法式奶酥醬聞名。而且因為太熱門，每每推出快閃店，大量的排隊人潮，就能知道他們的厚片有多厲害了。

圖／Chez Renée提供

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CREMIA霜淇淋板橋大遠百快閃即日起至6月7日；而Chez Renée則至6月2日，手刀筆記把時間記起來要衝了。

圖／Chez Renée提供

圖／CREMIA提供

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