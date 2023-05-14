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這個要收集！壽司郎「醬油碟免費送」限量2款可挑，加碼推首登台甜點「鮮奶油抹茶巧克力蛋糕」
超夯迴轉壽司「壽司郎」自5/12起推出滿額贈「可愛小碟」好康活動，只要消費滿額即送壽司郎超可愛小碟，共有2款等著粉絲們來收集，送完為止，火速訂位先！此外，壽司郎以「被壽司耽誤的甜點店」著稱，新款甜點再加一，本次也同步推薦給老饕們嘗鮮。
超人氣夯店「壽司郎」推出「可愛小碟免費送」活動，即日起凡按讚台灣壽司郎FB，結帳時出示畫面，單筆消費滿1,000元，即贈吃壽司必備「醬油碟」一個，有經典LOGO及萌抱壽司等2款，可累贈、可挑款，2款共計全台限量29,800個，送完為止。
除此之外，加碼再推壽司郎新甜點「鮮奶油抹茶巧克力蛋糕」首度在台登場，以北海道產鮮奶油為底，搭配口感濕潤的抹茶巧克力蛋糕，撒上抹茶粉點綴，成就了視覺與味覺的雙重驚豔。鹹食飯後點上一盤小蛋糕，為這一餐畫下完美的句點。
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