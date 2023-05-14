有夠傻眼！知名蛋糕翻車「浪漫粉變鮭魚橘」　店員態度惹眾搖頭：一次店

過節心情都沒了！12日，有名網友在爆料公社臉書社團PO文，表示自己為慶祝母親節，特別訂購知名法式甜點店的蛋糕，結果到手後發現色差嚴重，質疑自己買到「糕王」，隨後向店家反映卻被店員高傲的態度惹惱，讓他無奈PO文。

原PO於網路頁面訂購的「粉色鏡面蛋糕」。圖／摘自爆料公社(網友郭茂盛)

蛋糕翻車！一名網友為母親節訂購台南東區知名法式甜點店的蛋糕，表示網購訂單及現場展示櫃的同款鏡面蛋糕都是粉白色，沒想到原PO收到打開竟是橘色，明顯色差讓他不解而致電店家詢問，男店員竟口氣不悅回應「主廚每次調色都會有色差，要不然現場還有一顆你來換」，隨即掛了電話。

原PO為此特地跑到門市反映，店員依舊態度不佳，將責任推到色素加多加少、這季色膏顏色上，令原PO震驚認為，該店面對狀況處理態度如此高傲，甚至有種「被詐騙」的感覺。而原PO到店也有表示要換展示櫃的粉色蛋糕，店員卻告知是展示品不能吃，與先前電話聯繫有出入。

原PO實際收到蛋糕竟成了橘色。圖／摘自爆料公社(網友郭茂盛)

此外，原PO也解釋，他在意的點在於公開販售這款「粉色鏡面蛋糕」，如有調色差異尚可接受，但至少事先告知消費者及網路上要備註標明，而不是把問題回推給消費者或怪色膏等，店員不耐煩的態度更是差評。PO文一出，吸引不少網友留言「真的差有點多，男店員的危機處理很不行啊」、「一次店」、「很明顯是用錯色號了」、「橘色會感覺像整條鮭魚欸」，把原PO過節的心情全搞砸了。

上方為原PO收到的蛋糕，下方則為展示品，明顯色差讓網友們直搖頭。圖／摘自爆料公社(網友郭茂盛)

延伸閱讀：

．全台最美可頌店！藕粉老宅「莉莉安」隱身巷弄飄香，麵包種類多到選擇困難，探店拍好拍滿不限時

．現賺2800元！寵愛媽咪遊嘉義最美城堡「買一送一」 母親節入園加碼送「城堡門票＋免費SPA」