全台最美可頌店！藕粉老宅「莉莉安」隱身巷弄飄香，麵包種類多到選擇困難，探店拍好拍滿不限時

全台最美可頌店新開幕！位於台北松山區的粉色獨棟老宅「莉莉安可頌烘焙專門店」受到不少人喜愛，除了主打專買的各式可頌外，其他種類麵包、吐司及蛋糕也是必買必吃，內用不僅好拍，還不限時且提供網路及免費插座，提供大家一個聊天吃下午茶的好去處。

圖／莉莉安可頌烘焙專門店粉絲頁

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隱身巷弄內的藕粉色三層樓老宅「莉莉安可頌烘焙專門店」是知名甜點店「bonnie sugar」的新品牌，並自4月起正式開幕。店內主打各種口味的美味可頌，像是經典原味、可可、檸檬、杏仁等大可頌，不僅如此，還有多款麵包、吐司和蛋糕可以選擇，芋泥、奶酥軟吐司、法式核桃包、鹽菠蘿麵包統統有，種類多到選擇困難症又發作啦！

圖／莉莉安可頌烘焙專門店粉絲頁

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此外，有別於單純的麵包店，莉莉安提供內用座位，不限時、有網路，還貼心提供免費插座，不怕你來坐一下午。而店內外的少女心裝潢與氛圍也好好拍，成為網紅打卡探店新點。

圖／莉莉安可頌烘焙專門店粉絲頁

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莉莉安可頌烘焙專門店

地址：台北市松山區八德路三段12巷63弄40號

營業時間：10:00-22:00

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