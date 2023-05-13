媽咪秀證件！八月堂一日限定「可頌買三送三」 名字中有「月」就能半價吃甜甜
母親節吃甜甜！超人氣可頌專賣店「八月堂」為慶祝母親節，推出5/14一日限定「可頌買三送三」優惠，只要媽咪的名字中有「月」字即享優惠，六個美味可頌一次帶回家。八月堂全門市同步開跑，每店限量30組。
知名可頌品牌「八月堂」推出母親節優惠「可頌買三送三」，只要在5/14母親節當日，媽咪們的姓名中有單獨「月」一字，年滿20歲並出示身分證件，一盒6個可頌讓你半價帶回家。八月堂每店限量30組，每人限購乙組，限贈55元以下品項。值得注意的是，店家有特別說明，名字拆開來有月的不算，如明、玥、精、菁、晴、靜等，需為單獨「月」一字才有喔！
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