到底好不好吃？全家「白葡萄霜淇淋」口味像「1懷舊糖果」，網不敢吃：太罪惡
解鎖白葡萄霜淇淋！全家新話題「白葡萄霜淇淋」一如往常造成一股打卡風潮，也是相關社團的話題焦點。近期，有名網友在超商資訊分享社團貼出白葡萄霜淇淋的照片，表示「夏天就是要清爽的口味」，吸引其他網友分享口感，有人感覺有點酸，也有人覺得味道熟悉，類似「一種懷舊糖果」。
你吃過了嗎？全家「白葡萄霜淇淋」一推出即掀起話題，不少網友紛紛曬出「解鎖照」並分享口感。有網友透露，之前看到有人說像「葡萄味飛壘口香糖」，而自己實際品嘗後也感覺很像；也有人表示，像在吃「葡萄口味嗨啾」，太甜了。
綜合網友分享，全家「白葡萄霜淇淋」近似「糖果口味」，甜滋滋的口味受到小朋友的喜愛。不過，對於不嗜甜的人而言，稍嫌「罪惡」，想要嘗鮮的朋友建議可以嘗試「綜合口味」，比較不會膩喔！
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