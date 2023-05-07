珍奶不要珍珠！網友分享「奇葩點單法」掀討論，他自爆：我也是奇葩
奶茶怎麼點？近日，有位網友在「爆廢公社二館」臉書社團PO出一則貼文分享自己遇到的日常趣事，並配上一張飲料攤的照片表示「第一次聽到有人這樣點餐欸，真奇葩」，引起不少網友討論，留言表示自己也遇過類似的經驗，甚至有網友現身說法透露「我也是奇葩」。
珍珠奶茶不要珍珠！「爆廢公社二館」一則貼文引發熱議，原PO分享買飲料時前面的客人點飲料，竟對店員說「我要珍珠奶茶，但是不要珍珠」，而店員則停頓了一下問「那就是奶茶？」，讓原PO表示，第一次聽到有人這樣點餐，真奇葩。意外吸引其他網友留言「蜂蜜檸檬不要檸檬」、「一杯不瓜牛奶(木瓜牛奶不要木瓜)」、「可能菜單上沒有奶茶選項」、「可能以為兩種奶茶的底不同吧？」。
此外，也有網友現身說法表示自己也是奇葩，透露「曾經去買綠豆沙，一時恍神跟店員說：我要一杯綠豆沙去冰！」，也有人點過「我要滷肉飯，但不要滷肉」等，甚至有人遇過「7-11買涼麵跟店員說要微波」的奇妙對話。
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