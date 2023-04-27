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咀嚼控好期待！7-11獨賣迷客夏「蜜香紅茶拿鐵」再升級，好評加碼再推咀嚼系「蜜蘋柳綠茶」
街口小七喝手搖！7-ELEVEN獨家販售「迷客夏 X 蜜蜂工坊」聯名飲品「蜜香紅茶拿鐵」，本次大大升級，使用獨門萃茶工法，風味層次更豐富，茶香與100%天然純蜜一次喝得到。此外，好評加碼再推雙料新果茶「蜜蘋柳綠茶」，讓咀嚼控在小七就能滿足口腹之欲。
「迷客夏 X 蜜蜂工坊」升級推出經典「蜜香紅茶拿鐵」，且在7-ELEVEN獨賣，喝一口就能嘗到蜜香與悠長茶韻，喜愛茶味濃的奶茶控可千萬別錯過！不僅如此，迷客夏與蜜蜂工坊將於五月再推聯名新品「蜜蘋柳綠茶」，以柳丁綠茶為基底，加入清甜蘋果及蜜蜂工坊醇香真蜂蜜，搭配椰果與小紫蘇等療癒系配料，酸甜雙果及療癒雙料強強出擊，夏日必喝！
迷客夏 X 蜜蜂工坊 聯名飲品販售資訊
·蜜香紅茶拿鐵
販售通路：全台7-ELEVEN
販售期間：即日起
飲品售價：39元
·蜜蘋柳綠茶
販售通路：全台7-ELEVEN
販售期間：2023/5/3～8/3
飲品售價：38元
嚐鮮價優惠活動時間：2023/5/3～8/3
活動說明：單件嚐鮮價35元、2件優惠組合價69元
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