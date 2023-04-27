巷口茶店超有料！新潮復古混搭美式幽默，結合手搖茶飲與插畫微型展：「有料搖搖茶」松菸實驗室

巷口那家茶店：「若真有料，毋需高調」——光是這句標語就很威！

品牌主理人Mecy 表示，店名「有料搖搖茶」中的「有料」二字，就代表了這個品牌的中心價值——希望做出來的產品，或者是創造出一種消費體驗，是能讓顧客發出「啊！這家店很有料」的這種想法，並以此為出發點。從第一家開在鄭州街的總店、錦州店，再到結合微型展覽的松菸店，以及近期開幕的三峽店，「有料搖搖茶」每次出手都像是又搖出全新的創意與口味。

圖：2022年5月開始與插畫家合作；左起：貞尼鹹粥、三貓俱樂部、CHOU YI（圖片來源：有料搖搖茶）

有料搖搖茶的店面，從外觀看起來就像是一個小木盒，與一般手搖茶店開放式的設計不同，點餐是從一個小窗口。Mecy 表示，就店面的裝潢設計來看，同樣都是使用松木板和金屬作為主要元素，並從中表現出圓潤與個性上的平衡，不過各店仍保有自己的特色。

圖：「有料搖搖茶」的店面就像是一個小木盒，與其他一般全開放式的手搖飲料店不同。（圖片來源：有料搖搖茶）

而「松菸實驗室」的出現，對品牌來說算是一個小契機，讓他們有機會把原本的行銷企劃「杯子上的插畫家」更深化，做出更多有料的新嘗試。在松菸文創的這個場域，Mecy 想嘗試提供給合作的插畫家們，除了先前的貼紙小圖，一個能夠展示插畫家們作品的微型空間，這也讓他們從本業的手搖飲料店，跨越到另一個不同的領域，而且多了一個更能發揮「有料精神」的地方。

圖：「有料搖搖茶」堅持手搖的製作，並定期研發新的飲料商品，提供給消費者不同的選擇。（圖片來源：有料搖搖茶）

「有料搖搖茶」一直以來堅持採用「手搖」的製作方法，這樣的精神與初衷也延續到每一家新的分店。Mecy 提到，展店後最大的不同就是，得要一邊做，一邊學會把第一間店的經驗，更有系統地導入到其他分店門市，「因為我們本來不是這個行業出身，真的是跌跌撞撞，一開始甚至還有『飲料店應該很好入門吧？！』的這種想法。」

等到正式營運後，Mecy 才發現「真的隔行如隔山，尤其最困難是『人』的部分，與加盟的夥伴之間要建立起信任的關係，從初期的溝通到展店都需要磨合，這些都是重要的功課；除此之外，要維持產品口感的穩定和服務，甚至還需要定期研發新的商品來刺激消費者，這些都還只是其中的一小塊。」

圖：每一檔邀請不同風格的插畫家合作，包括CHIH 制図所、小高潮色計事務所、恐龍的房間、三貓俱樂部、CHIA CHI CHAN（由左上至下）；圖片來源：有料搖搖茶）

當被問及「杯子上的插畫家」這個行銷企劃的靈感和緣由時，Mecy 回應說，大約是從 2022 年的 5 月開始跟插畫家嘗試合作，「起初很羨慕其他大型的連鎖店，可以做很有趣的 IP 聯名，從杯身到週邊商品，全都會是被討論的話題，像我們這樣剛起步的小店若要突破重圍，真的需要找一條沒人走過的路。」

圖：與每一檔合作的插畫家，製作貼在飲料杯上的貼紙；Sic Lee（左）、子仙（右上）、Eat Mushroom 食菇（圖片來源：有料搖搖茶）

Mecy 表示，他們先鎖定完全不同類型的台灣創作者去洽談，很幸運的是，在這個企劃的合作邀約上，幾乎沒有遇到太大的困難，反而是在做了幾檔合作與微型展覽之後，開始收到一些創作者主動來洽談合作，「我們這才發覺，這個企劃與提供的平台、空間是創作者們喜歡的，藉由每個月與不同的創作者們交流、分享和成長，是這個企劃之外最好的收穫。」

不只手搖出一杯好喝的飲料，更為台灣的創作者或插畫家們，創造出小型展覽的機會，「有料搖搖茶」為在松菸文創園區內的分店，不只是一個創作展示的舞台，更是一個能讓喜歡藝術的人來此交流的綜合型場域。

有料搖搖茶（@yoyocha.tw）分享的貼文

「目前合作過的插畫家有 11 位，現在正在檔期（4/10-5/10）上的是貞尼鹹粥，日系漫畫和插畫的風格才推出，詢問度及迴響就非常熱烈」，前期合作的是喜歡畫畫的美食部落客「誠實吃貨家」，Mecy 認為，這也算一個新的嘗試，代表「杯子」這個載體，還能有各種可能，先前幾檔合作的繪師，獨特鮮明的畫風，他們的作品都相當精彩，也有喜歡他們的死忠粉絲。

Mecy 說，「其實『有料』這個品牌，算是疫情下的產物，因為本業受到衝擊才轉換跑道，踏入以外送為主的手搖市場，卻也意外地慢慢經營出一些心得」，Mecy 進一步說明，未來「有料搖搖茶」除了會按照目前的節奏繼續展店外，也會規劃與其他領域的品牌談合作，希望繼續結合藝術與幽默，推廣台灣的手搖飲料。

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▌有料搖搖茶 Infor.

有料搖搖茶（總店）

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02-25581608

有料錦州

台北市中山區錦州街350號

02-25000776

有料松菸

台北市信義區光復南路133號

0983-620961

有料三峽

新北市三峽區大同路45號

02-86720887

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採訪整理｜林廷璋

圖片來源｜有料搖搖茶

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/211365