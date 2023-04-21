連續56天抽起來！COLD STONE超萌聯名馬來貘「生乳酪冰淇淋」、「三倍芋」激濃回歸　爽吃冰淇淋買1送1

迎夏大吃冰淇淋追起來！ 美國人氣冰淇淋品牌酷聖石「COLD STONE」歡慶周年慶，首次攜手推出百萬人氣畫家馬來貘推出聯名冰淇淋，以及敲碗回歸升級激濃「三倍芋」，並且即日起連續56天，只要完成指定任務即可抽「冰淇淋買1送1」、「桶裝冰淇淋第2桶50元」等好康，冰控們拿好康把握機會吃爆。

圖／COLD STONE提供

COLD STONE強檔聯名人氣畫家馬來貘LAIMO推出「來貘生乳酪」，選用來自荷蘭高達乳酪磨碎後製成，拌入濃郁乳酪丁，再撒上OREO碎塊增加酥脆口感，還可加購獨家「極黑脆餅」，增添爽脆口感讓人愛不釋手。另一款「芋芋超載了」在芋頭牛奶冰淇淋拌入雙餡大甲芋泥，同時吃的到芋泥與芋頭顆粒雙重滋味，最後再放上依黃金比例製成的Q彈小芋圓，每一口都有滿滿的芋頭顆粒與濃郁的芋頭香氣。而2款限定款只在7-ELEVEN複合店COLD STONE專區獨家販售。

圖／COLD STONE提供

同步推出限量的「COLD STONE X馬來貘歡樂禮盒」，外盒印上超萌馬來貘，內含嚴選6款經典口味的4oz冰淇淋，能夠吃到莓美莓、愛戀巧克力、宇治莓好、餅乾超載了、棉花糖冰淇淋mix草莓冰淇淋、香奶冰淇淋mix鐵觀音冰淇淋，讓大家各種口味都滿足。即日起，任選2杯冰淇淋還可用49元加購馬來貘杯墊，帶回家珍藏。

圖／COLD STONE提供

為歡慶16周年與新品上市，即日起至6/15於官方LINE帳號推出數位遊戲「今天來貘了沒」，COLD STONE祭出超殺優惠，只要完成任務即可天天挑戰翻牌遊戲，有機會獲得「冰淇淋買一送一」、「桶裝冰淇淋第2桶50元」、「冰淇淋第2杯50元」等多項好禮，持券至直營門市可以享優惠，提醒價低者為贈送品項。而5/5至6/15購買任冰淇淋商品不限金額，加購99元贈來貘收納袋乙份（數量有限），實用又呆萌可愛，值得收藏！

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