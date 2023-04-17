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期間限定必喝！「双十八木 X 鹿人」聯名三款手搖飲 加碼粉絲必收可愛週邊

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者皓小月
圖／双十八木 Double 18 Tea臉書
圖／双十八木 Double 18 Tea臉書

手搖飲品牌「双十八木」這次與LINE貼圖人氣插畫家「鹿人」聯名合作，不只推出三款聯名款紙杯，更有三款期間限定的飲品，及三款可愛週邊，等著手搖飲控及粉絲們來品嘗、收藏，得記好開賣時間以免錯過囉！

「双十八木」這回分三階段推出期間限定聯名款飲料，有4/1開始販售的「鹿鹿波波牛乳」，以用手炒黑糖珍珠，搭配𝗤彈布丁及蜜烏凍，最後加進厚牛奶，口感𝗤彈多層次；4/16推出的「橙橙遇鹿」則是柳橙冰沙與紅葡萄、玉露綠茶等酸酸甜甜的搭配；最後是5/1的濃厚系「王伯伯爵得好喝」，把芝士奶蓋混搭黑糖伯爵奶茶來當壓軸。三款飲料將一路陪著大家到6/10，剛好迎接初夏。這次「鹿人」更專門繪製了三款不一樣的紙杯，意圖想讓大家暫時不用環保杯也要收集到！

圖／双十八木 Double 18 Tea臉書
圖／双十八木 Double 18 Tea臉書
圖／双十八木 Double 18 Tea臉書
圖／双十八木 Double 18 Tea臉書

週邊小物部分，第一階段推出的是「王伯伯吸水杯墊」加價購為79元；接著是加價299元的野餐墊，超適合帶著跟閨蜜好友們野餐、來場草地音樂會；最後等著粉絲們的是加價169元的雙層玻璃杯，與杯墊可以一起放辦公室或是居家療癒心情～

【双十八木✘鹿人】週邊

双十八木✘鹿人陶瓷吸水杯墊(共3款)加價79元，4/1開賣

双十八木✘鹿人超𝗤野餐墊(共2款)加價299元，4/16開賣

双十八木✘鹿人雙層玻璃杯(共3款)，加價169元，5/1開賣

圖／双十八木 Double 18 Tea臉書
圖／双十八木 Double 18 Tea臉書

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