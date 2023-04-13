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迷你10球登場！31冰淇淋「加31元多一球」，冰淇淋疊疊樂10種口味一次滿足
冰淇淋一次吃10球！繼尋找31任務後，人氣冰淇淋專賣「31冰淇淋」又推出加購優惠，只要購買迷你三球加31元就能再多一球，相當於是62折優惠，最多可以加7球，疊加起來一杯就有10種口味超夢幻，滿足有選擇困難的朋友。
來自美國加州的冰淇淋專賣店「31冰淇淋」推出62折加購優惠，即日起至5/2，凡購買「迷你三球(150元)」再加31元即可再多一球，最多加購7球，等於是一杯就有10小球冰淇淋，口味任選隨心搭，一次吃上多種口味超過癮，份量剛好才不膩。
此外，本(4)月推薦口味是「BRand New Day嶄新的一天」，看名字不知道是什麼滋味，其實是法式香草、酸甜草莓及碎巧克力的完美搭配，3種經典風味合而為一，一球抵三球。
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