芋頭控必喝！ 夏季限定「清原芋圓」冰品TOP 4+預告「綠綠軟軟台日新品」引瘋猜

芋頭控超幸福迎夏！ 芋頭飲品專賣店「清原芋圓」超人氣夏季限定「4大清涼甜品、手搖飲」回來了，必喝夢幻系「紫芋波波沙」，每一口都能喝到超濃郁芋頭鮮奶，再吃這碗超澎湃「芋見幸福」，還有麵茶搭配紅豆、綠豆、珍珠的「古早味麵茶冰」，即日起於全門市正式開賣，甜品芋頭控滿足爆表！

擁有全台最多家門市的甜品飲料複合店「清原芋圓」，更是芋頭系列甜品的專家，迎接冰品冷飲的夏日旺季，帶著超熱賣的夏日冰品TOP 4，再度準備稱霸冰品市場。同步預告，將於4月21日推出「草味」新品，先給提前公布「綠綠軟軟台日新品」3大提示，(1)視覺的衝擊與味蕾的考驗、(2)結合人氣台味點心！展現成為台灣本土甜品霸主的決心、(3)綠綠的、軟軟的、台式與日式融合的絕妙滋味，引網議論瘋猜！

「清原芋圓」4款夏季熱銷商品

TOP 4 雙芋冰嫩仙草凍

圖／清原芋圓提供

仙草滑順微甜的口感搭配充滿嚼勁的芋圓，混搭的香味在嘴裡迸發，再加上一整顆的綿密香濃芋泥球！下手沒有在客氣，加上紅豆、及鮮奶油點綴，吃起來沁涼舒心，一整天都有好心情。

TOP 3 古早味麵茶冰

圖／清原芋圓提供

撒上滿滿暖黃色麵茶超療癒！復古風的古早味冰品也是清原的強項，採用傳統製法研磨製成的麵茶，搭配紅豆、綠豆、珍珠的嚼感配料，原本簡單的古早味甜品，從單一到豐富的口感變化，冰涼入口帶有濃甜麵香，瞬間變成網紅打卡必嚐冰品。

TOP 2 紫芋波波沙

圖／清原芋圓提供

女孩子最愛的人氣芋頭飲「紫芋波波沙」，使用台灣紫薯地瓜、大甲芋頭製成芋泥後結合香醇鮮奶，口感濃郁好喝，還有著絕美外型，由內而外征服少女心！

TOP 1 芋見幸福

圖／清原芋圓提供

這一碗讓全台芋頭控都瘋了！招牌芋頭系列甜品「芋見幸福」意味著芋頭將進入最美味的產季，大甲芋頭搭配鮮奶做成冰沙為基底，再加上7種人氣配料，芋圓、地瓜圓、芋頭球、西米露、紅豆、珍珠、芋泥，澎湃又消暑，成為每到夏日最受歡迎的消暑聖品。

另，一沐日「逮丸奶茶」賣翻天，爆火程度讓店員忙不過來，只好調整草仔粿供應時間。不過，近日傳出草仔粿「全時段供應」的好消息，品牌在臉書PO文，表示自4/10起，「逮丸奶茶」的主角草仔粿恢復全時段供應，同時做好品質把關，讓喜歡一沐日的手搖控們能不分時段喝到最愛的飲料。

圖／一沐日臉書

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