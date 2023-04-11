20元古早味！大潤發「玉米冰淇淋」有芋頭、牛奶2口味，逼真造型超療癒，免跑台南就吃得到

不用跑到台南就買得到「玉米冰淇淋」！連鎖賣場大潤發架上的「MR.COOL玉米冰淇淋」有芋頭及牛奶2種口味，外皮薄、有口感，配上古早味冰淇淋，一整個樸實又美味。平均一個不到20元，便宜好吃，加上逼真的玉米造型超療癒。

圖／IG@iamirenesu授權

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大潤發近期推出不少話題商品，這款「MR.COOL玉米冰淇淋」更是可愛又便宜，共有芋頭和牛奶2種口味可選，IGerSUSU分享「外皮薄薄但蠻有口感，搭配上古早味冰淇淋」，大讚是「樸實簡單的銅板美味」。

圖／IG@iamirenesu授權

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「MR.COOL玉米冰淇淋」一盒5入只要99元，平均一個不用20元，輕鬆Get古早味，也不用特地跑台南搶購啦！建議大家如有去逛大潤發，不妨仔細看看，說不定又有什麼新發現喔！

MR.COOL玉米冰淇淋 販售資訊

販售通路：全台大潤發

口味及售價：芋頭、牛奶 一盒5入99元

圖／IG@iamirenesu授權

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