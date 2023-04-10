7-11霜淇淋成絕響！網指出「一品項」回歸吊打全家霜淇淋，眾人許願：重回市場吧
7-ELEVEN一品項應回歸掀熱議！近日，有網友在超商資訊臉書社團中提到「7-11的霜淇淋越來越少」，並附上一張霜淇淋機的照片，引來不少網友討論。有人表示「完全忘記7-11有賣過霜淇淋這件事」、「7-11的霜淇淋機已被全家打敗」，而有網友精闢點出一品項應回歸，可直接打趴其他超商。
7-ELEVEN霜淇淋成回憶！網上掀起一陣超商霜淇淋討論熱潮，有網友巧遇一家7-ELEVEN內的霜淇淋機，並PO文表示「7-11的霜淇淋越來越少」，引來許多網友共鳴，留言「我都快忘了小7也有霜淇淋」、「我根本沒有看過小七有冰淇淋機」。
而在留言區中除了上述分享外，還有網友點出「要吊打全家霜淇淋，只能把思樂冰弄回來，才有可能了」，同時也有不少人認為7-ELEVEN應該要讓「思樂冰」重新開賣。而「思樂冰」的停賣確實引來許多不解的聲音，眾人紛紛敲碗「讓思樂冰重回市場吧」、「還我思樂冰」。
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