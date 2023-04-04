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WA!COOKIES與WA!BAKERY攜手進駐誠品生活南西店啦！打卡再送口罩還有限量提袋

聯合新聞網／ 旅遊美食作者 萊點特別
圖／WA!COOKIES與WA!BAKERY提供
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從YouTuber成功轉戰美食品牌的古娃娃，這回旗下品牌WA!COOKIES與WA!BAKERY正式進駐大台北命脈「誠品生活南西」快閃啦！買得到人氣雙陷夾心餅乾吐司磚。

圖／WA!COOKIES與WA!BAKERY提供
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在曲奇方面販售商品琳琅滿目，像是「轉圈圈曲奇」系列，包含重可可、原味、奶油焦糖、阿薩姆紅茶拿鐵、靜岡抹茶與鐵觀音濃茶等；古朗尼則有綜合古朗尼；粉絲敲碗必吃的則有雙餡夾心餅乾，任選可可雙餡與焦糖雙餡 （輕量包5入）。

圖／WA!COOKIES與WA!BAKERY提供
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而WA!BAKERY則吃得到吐司磚餡，有白玉抹茶流心、海鹽可可流心、荔香紅茶奶酥與焦糖海鹽咖啡口味；夾心棍棍有茶、鹹與甜三種系列選擇，像是伯爵茶蜂蜜乳酪、鐵觀音濃茶乳酪（茶）、明太子（鹹）、煉乳焦糖脆片、醇芋泥鹽奶油、花生可可與摩卡奶霜（甜）等。

圖／WA!COOKIES與WA!BAKERY提供
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現在快閃活動中「WA!COOKIES」4月限定好禮包含雙享組合（重可可+綜合古朗尼+燙金提袋）739元；或奶茶組合（阿薩姆+伯爵茶+燙金提袋）729元，不僅如此，4月15 日當日還有百貨會員日，單筆消費滿＄415，贈品牌手機支架乙個（限量30份）。

而WA!BAKERY即日起至4月5日則享有全品項任選5送指定棍棍乙支；另還有消費打卡送限量『 品牌立體口罩 』。喜歡曲奇與烘焙的消費者絕對把握要機會喔。

圖／WA!COOKIES與WA!BAKERY提供
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