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麥當勞買1送1！一日限定「大人兒童節」刮出「大薯、大麥克買一送一」等多種優惠，兒童節禮物快收
麥當勞APP專屬任務來囉！4/4兒童節一日限定，麥當勞推出專屬任務「大人兒童節」，只要在4/4兒童節當日登入麥當勞APP，就能刮出美味好康，包含大薯買一送一、單點大麥克買一送一等多種優惠，讓大人們也能有兒童節禮物可以拿。
只有一天！麥當勞將於4/4推出專屬任務「大人兒童節」，活動當天登入麥當勞APP，就能輕鬆刮出餐點優惠，像是大薯買一送一、單點豬肉滿福堡買一送一、單點大麥克買一送一等餐點好康。活動消息一出，也讓網友們大呼「終於有專屬任務了」。
除此之外，麥當勞也在近日推出全新「1+1星級點」，麥克雙牛堡、麥克鷄塊、麥脆鷄腿、金黃地瓜條、OREO冰炫風等5款明星商品搭配指定飲品只要89元，有吃有喝免百元，美味套餐自己搭。
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