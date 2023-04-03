日熱賣上百顆！「Hāfuハーフ蛋糕專門店」進駐板橋，消費不限金額送水滴餅乾、憑發票再享約6折優惠券
日熱賣上百顆的「Hāfuハーフ蛋糕專門店」，進駐city’super創建板橋一號店，首推必吃空氣感「東方美人茶」O2 Cake雪芙蛋糕，現在不限金額再送水滴餅乾喔！
「Hāfuハーフ蛋糕專門店」主打頂級食材，且擁有全球獨創的O2 Cake，打造兼具空氣感天使蛋糕與綿密口感戚風蛋糕與海綿蛋糕，為了增添日本風味，還有「日本米」與手工淋醬。最新推出的「東方美人茶口味」四吋只要298元，絕對是新口味首選。
不僅如此，為了慶祝板橋一號店，現在即日起至4月5日於店內不限金額消費，直接免費送「Drip cookie水滴夾心餅乾」一塊喔，更狂的是即日起至4月30日，現在加碼city’super憑當日500元發票到店消費，4吋焦糖O2蛋糕更只要約6折198元（原價單顆328元）絕對必吃了！
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