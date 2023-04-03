快訊

日航空公司ANA電腦大當機 旅客無法登機全卡在機場

狒狒之死引抵制！六福村連假第3天湧現人潮 排隊至少半小時

新竹發生「蛋蛋車禍」11箱蛋掉地染黃馬路 不見司機蹤影

日熱賣上百顆！「Hāfuハーフ蛋糕專門店」進駐板橋，消費不限金額送水滴餅乾、憑發票再享約6折優惠券

聯合新聞網／ 旅遊美食作者 萊點特別
圖／來自Hāfuハーフ蛋糕專門店
圖／來自Hāfuハーフ蛋糕專門店

日熱賣上百顆的「Hāfuハーフ蛋糕專門店」，進駐city’super創建板橋一號店，首推必吃空氣感「東方美人茶」O2 Cake雪芙蛋糕，現在不限金額再送水滴餅乾喔！

圖／來自Hāfuハーフ蛋糕專門店
圖／來自Hāfuハーフ蛋糕專門店

「Hāfuハーフ蛋糕專門店」主打頂級食材，且擁有全球獨創的O2 Cake，打造兼具空氣感天使蛋糕與綿密口感戚風蛋糕與海綿蛋糕，為了增添日本風味，還有「日本米」與手工淋醬。最新推出的「東方美人茶口味」四吋只要298元，絕對是新口味首選。

圖／來自Hāfuハーフ蛋糕專門店
圖／來自Hāfuハーフ蛋糕專門店

不僅如此，為了慶祝板橋一號店，現在即日起至4月5日於店內不限金額消費，直接免費送「Drip cookie水滴夾心餅乾」一塊喔，更狂的是即日起至4月30日，現在加碼city’super憑當日500元發票到店消費，4吋焦糖O2蛋糕更只要約6折198元（原價單顆328元）絕對必吃了！

圖／來自Hāfuハーフ蛋糕專門店
圖／來自Hāfuハーフ蛋糕專門店

圖／來自Hāfuハーフ蛋糕專門店
圖／來自Hāfuハーフ蛋糕專門店

圖／來自Hāfuハーフ蛋糕專門店
圖／來自Hāfuハーフ蛋糕專門店

延伸閱讀：

咬一口超療癒！ 「Mimian瞇瞇眼」波士頓派新甜品 鬆軟蛋糕 X 頂級生乳鮮奶油的完美組合

全家10元雪糕！超商冰櫃驚見「這2口味」掀熱議，網爆笑：10元不是沒有原因的

蛋糕 餅乾 必吃

相關新聞

日熱賣上百顆！「Hāfuハーフ蛋糕專門店」進駐板橋，消費不限金額送水滴餅乾、憑發票再享約6折優惠券

日熱賣上百顆的「Hāfuハーフ蛋糕專門店」，進駐city’super創建板橋一號店，首推必吃空氣感「東方美人茶」O2 Cake雪芙蛋糕，現在不限金額再送水滴餅乾喔！

迪化街必吃最夯美食！ 台北大稻埕「巨無霸草莓大福」 日式風格小攤車大排長龍

udn走跳美食／踢小米 今天小米要來介紹台北大稻埕迪化街必吃的美食-草莓大福。店家精選的草莓不僅新鮮多汁，而且是巨無霸Size，皮薄餡料多，深受大家喜愛！真的沒有誇張，不管平日或是假日都能看

全家10元雪糕！超商冰櫃驚見「這2口味」掀熱議，網爆笑：10元不是沒有原因的

超商特價10元冰棒！日前，有網友分享全家便利商店的特價冰棒，原價49元現在只要10元，不過原PO又加上了一句「其滋味只可意會不能言傳」，讓人格外好奇，仔細一看附圖中的兩支冰棒分別是「胡椒白醬雪糕」、「

咬一口超療癒！ 「Mimian瞇瞇眼」波士頓派新甜品 鬆軟蛋糕 X 頂級生乳鮮奶油的完美組合

來自台中「糕餅之鄉」豐原、才剛跟大家見面不久的甜點品牌「Mimian瞇瞇眼」，以經典的波士頓派搶攻甜點市場，除了原味的生乳波士頓派外，還推出加了檸檬、酸爽清甜的檸檬生乳波士頓派，用綿軟蛋糕加生乳鮮奶油完美的搭配，想讓大家幸福笑成瞇瞇眼，是不能錯過的新品！

獨／登台才2年！新加坡「閃電咖啡」即日退出台灣

愛喝咖啡的民眾注意了！來自新加坡的「閃電咖啡（Flash coffee）」在3月31日無預警宣布，自即日起停止營業，結束...

豪邁挖著吃！肯德基「7吋超巨蛋撻」將登場，比蛋糕還大吃起來更過癮

一次吃個夠！肯德基又傳出新品消息，預計於4/6正式公開，據悉是超狂「7吋原味大蛋撻」，就跟蛋糕一樣大！屆時，蛋撻控直接實現蛋撻自由，用巨無霸大蛋撻當蛋糕慶生都不是問題。 蛋撻控引頸期盼！肯德基宣

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦