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咬一口超療癒！ 「Mimian瞇瞇眼」波士頓派新甜品 鬆軟蛋糕 X 頂級生乳鮮奶油的完美組合
來自台中「糕餅之鄉」豐原、才剛跟大家見面不久的甜點品牌「Mimian瞇瞇眼」，以經典的波士頓派搶攻甜點市場，除了原味的生乳波士頓派外，還推出加了檸檬、酸爽清甜的檸檬生乳波士頓派，用綿軟蛋糕加生乳鮮奶油完美的搭配，想讓大家幸福笑成瞇瞇眼，是不能錯過的新品！
秉持「嘴呷滴滴，眼笑瞇瞇」這樣的理念，「Mimian瞇瞇眼」以經典生乳波士頓為起點，以鬆厚綿軟的蛋糕夾入來自西班牙的頂級生乳鮮奶油，構成「厚．經典生乳波士頓派」這樣咬一口就讓人嘴角上揚的幸福滋味；同時還加碼推出「真．檸檬生乳波士頓派」，在蛋糕體淋上特調鮮檸醬，用黃金比例的檸檬醬讓波士頓派的層次更豐富，酸甜的檸檬醬與奶香交織，口味更清爽，吃再多也不膩！
目前厚．經典生乳波士頓派與真．檸檬生乳波士頓派貼心提供6吋、8吋兩種大小供選購，無論是姊妹好友間的小聚會，還是跟家人們一起品嘗，都有適合的大小，甜點控們也別錯過這簡單又幸福的滋味，快訂購嘗嘗鮮～
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