豪邁挖著吃！肯德基「7吋超巨蛋撻」將登場，比蛋糕還大吃起來更過癮

在家隨時吃全家霜淇淋！全家霜淇淋一直是臉書社團的熱門討論話題，幾乎每天都會有網友分享買到的霜淇淋。日前，有網友在社團PO出「巧克力＋草莓」雙口味霜淇淋，引來眾人稱羨，更有網友貼出「霜淇淋外帶法」，表示

2023-03-30 15:30