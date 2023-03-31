豪邁挖著吃！肯德基「7吋超巨蛋撻」將登場，比蛋糕還大吃起來更過癮
一次吃個夠！肯德基又傳出新品消息，預計於4/6正式公開，據悉是超狂「7吋原味大蛋撻」，就跟蛋糕一樣大！屆時，蛋撻控直接實現蛋撻自由，用巨無霸大蛋撻當蛋糕慶生都不是問題。
蛋撻控引頸期盼！肯德基宣布「K-Dessert」甜點專賣店將上線，並表示將召集所有人氣甜點，像是雲朵系列蛋撻、黑糖珍奶蛋撻等特殊口味單品。最值得一提的是，肯德基也預計推出獨家「7吋原味大蛋撻」，湯匙拿起來直接開挖、開吃，豪邁又過癮。
而肯德基「7吋原味大蛋撻」將於4/6正式揭曉，以上皆為相關透露消息，一起期待「7吋原味大蛋撻」的真面目，想必到時又將掀起一波打卡風潮，揪團爽嗑無敵大蛋撻不是夢啦～
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